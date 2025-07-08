Турки Аль-Шейх анонсировал четыре титульных боя звезд бокса в Эр-Рияде

Об этом сообщает The Ring.

В течение вечера состоятся сразу четыре чемпионских боя.

Главным событием станет защита титула WBC в полутяжелом весе: непобежденный Дэвид Бенавидес (30−0, 24 KO) встретится с британцем Энтони Ярдом (27−3, 24 KO).

Реклама

Также в ринг возвращается Девин Хэйни (32−0, 15 КО), который поборется за пояс WBO в полусреднем весе с действующим чемпионом Брайаном Норманом-младшим (28−0, 22 КО).

Еще один чемпионский пояс будет разыгран между непобежденными молодыми талантами — Абдуллой Мейсоном (19−0, 17 КО) и Сэмом Ноуксом (17−0, 15 КО), которые сойдутся за вакантный титул WBO в легком весе.

В четвертом титульном поединке вечера Джесси Родригес (21−0, 14 КО) попытается объединить пояса WBC и WBA, встретившись с аргентинцем Фернандо Мартинесом (18−0, 9 КО).

Ранее сообщалось, что ветеран бокса Шеннон Бриггс возобновляет карьеру после 9-летней паузы и назвал желаемого соперника.