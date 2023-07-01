Битва абсолютов: Звездный мексиканский боксер анонсировал супербой с неожиданным соперником
Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)
30 сентября в Лас-Вегасе абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сразится против обладателя всех поясов в первом среднем весе Джермелла Чарло.
Об этом Канело, как называют мексиканца, сообщил в своих социальных сетях.
«Абсолют против абсолюта. 30 сентября. Лас-Вегас», — написал Сауль.
Ранее ходили слухи, что Альварес договаривается о бое с братом-близнецом абсолютного чемпиона — обладателем титула WBC в среднем весе Джермаллом Чарло.
Отметим, что в WBO еще не отреагировали на бой абсолютов. Ранее организация обязала Джермелла Чарло провести поединок до 30 сентября с обязательным претендентом на пояса Тимом Цзю.
В своем последнем поединке Канело победил Джона Райдера решением судей, а Джерммел Чарло нокаутировал Брайана Кастаньо в десятом раунде.
Ранее сообщалось, что украинский боксер стал спарринг-партнером мексиканца.