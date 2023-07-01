Битва абсолютов: Звездный мексиканский боксер анонсировал супербой с неожиданным соперником

1 июля, 09:54
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Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

30 сентября в Лас-Вегасе абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сразится против обладателя всех поясов в первом среднем весе Джермелла Чарло.

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Об этом Канело, как называют мексиканца, сообщил в своих социальных сетях.

«Абсолют против абсолюта. 30 сентября. Лас-Вегас», — написал Сауль.

Ранее ходили слухи, что Альварес договаривается о бое с братом-близнецом абсолютного чемпиона — обладателем титула WBC в среднем весе Джермаллом Чарло.

Видео дня

Отметим, что в WBO еще не отреагировали на бой абсолютов. Ранее организация обязала Джермелла Чарло провести поединок до 30 сентября с обязательным претендентом на пояса Тимом Цзю.

В своем последнем поединке Канело победил Джона Райдера решением судей, а Джерммел Чарло нокаутировал Брайана Кастаньо в десятом раунде.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер стал спарринг-партнером мексиканца.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Сауль Альварес

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