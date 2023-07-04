«Я хочу сразиться с Танком». Девин Хейни вызвал на бой непобедимого американского боксера, который сидит в тюрьме 4 июля, 17:00 Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни, который защитил свои пояса в поединке против Василия Ломаченко, хочет показать, на что он способен в ринге против лучших боксеров мира.

По словам Хейни, больше всего он хочет подраться против Танка, как называют Джервонту Дэвиса, который не проиграл ни одного поединка в карьере.

«Самый большой бой будет между мной и Танком. Это самый большой поединок.

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Я хочу драться с лучшими бойцами мира. Я хочу проявить себя. Я хочу продолжать проявлять себя, потому что знаю, что я лучший. Я знаю, что я лучше этих ребят.

Они могут говорить, что хотят. Я ни от кого не уклонялся и не уклоняюсь. Я это показал. Всех, кого я вызывал, кто хотел драться, я боксировал с ними. Я буду продолжать это делать", — сказал Хейни Boxing Social.

Отметим, что Джервонта Дэвис находится в тюрьме из-за нарушения домашнего ареста и выйдет по завершении его срока.

Ранее бывший соперник Ломаченко Теофимо Лопес наехал на Девина Хейни из-за того, что не считает его звездным боксером.