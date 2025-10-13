Немецкий боксер назвал пять самых лучших супертяжеловесов, не считая абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

«Я не буду называть себя. Я ненавижу говорить, что я лучший. Я буду называть других бойцов, ладно? Как по мне, первый — Джозеф Паркер. Я поставлю его на первое место.

По моему мнению, второй номер — Даниэль Дюбуа. Третий номер — Фабио Уордли, четвертый — Лоуренс Околи, а пятый — Филип Хргович".

Кабайел оценил перспективы Мозеса Итаумы, который одержал 13 побед в 13 боях на профессиональном уровне.

«Мозес — отличный боец. Я уважаю его, но он молод. У него есть время. Он подрался с Диллианом Уайтом, это был самый большой бой в его карьере. Но в будущем Итаума может драться и подниматься выше. Ему 20 лет, он молод. Возможно, через 1−2 года я скажу, что он в топ-5 или даже номер один. Посмотрим, что произойдет в будущем», — сказал Кабайел в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

