«У комика же получилось». Известный украинский боксер хочет видеть Александра Усика главой государства 21 июля, 16:30 Александр Гвоздик (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал слова Александра Усика, который заявил, что после окончания карьеры пойдет в президенты Украины.

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В интервью FanDay Гвоздик сказал, что Усик имеет все качества для того, чтобы управлять государством. Александр также добавил, что обязательно будет голосовать за коллегу, если тот решится на этот шаг.

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«Это замечательная идея. У Александра для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и обязательно за него буду голосовать.

Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент, чем Усик хуже?" - сказал Гвоздик.

Известно, что Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 сентября в аннедкарде поединка Сауль Альварес — Джермелл Чарло.

Ранее сообщалось, что российский боксер убежден, что США могут сделать украинского чемпиона главой государства.