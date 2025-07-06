«Вышел бы хоть завтра»: Гвоздик вызвался на бой против боксера, который побеждал легендарного Майка Тайсона

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21−2, 17 КО) назвал соперника, с которым хотел бы оказаться в ринге.

Украинский боксер готов к бою против Джейка Пола, однако понимает, что такой поединок не состоится.

«Конечно, соглашусь на бой. Я бы вышел против Джейка Пола хоть завтра. Для меня это «еasy money». Но я в чудеса не верю, поэтому этого не произойдет.

Реклама

Команда Пола уже придумала ответ, почему Джейк не хочет сразиться с Рамиресом и Опетаей — потому что они не умеют делать промоушны и не смогут продать эти бои. Но они их продадут за большие деньги, потому что даже хейтеры Пола придут посмотреть, как его побьют", — сказал Гвоздик в интервью BLIK.

38-летний Гвоздик в последний раз выходил на ринг 19 апреля, уверенно нокаутировав американца Энтони Холлауэя.

Напомним, что Джейк Пол в своей карьере побеждал легендарного Майка Тайсона.

Ранее сообщалось, что Владислав Сиренко раскритиковал возможный поединок Усика с Джейком Полом по правилам MMA.