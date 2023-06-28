«О вас стоит говорить каждый день». Охранник Зеленского получил слова благодарности от звездного украинского боксера
Александр Гвоздик в Киеве осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Instagram)
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который хочет драться против россиянина, поблагодарил украинских военных за защиту нашего государства от российских захватчиков.
В своем Instagram боксер опубликовал видео в stories, в котором сказал, что о защитниках Украины нужно говорить ежедневно.
«Хочу выразить слова благодарности украинским военным и всем силам национального сопротивления. Вы — наши герои, о вас стоит говорить каждый день».
Также Гвоздик поблагодарил Максима Донца, который является охранником президента Украины Владимира Зеленского.
«Передаю слова благодарности Максиму Донцу. Знаю, Максим любит бокс и поддерживает боксеров, а боксеры поддерживают его. Вместе к победе», — сказал Гвоздик.
Напомним, что украинский боксер недавно высказался о полномасштабном вторжении России в Украину.
Ранее сообщалось, что Гвоздик назвал причину, почему Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.