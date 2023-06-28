«О вас стоит говорить каждый день». Охранник Зеленского получил слова благодарности от звездного украинского боксера 28 июня, 13:44 Александр Гвоздик в Киеве осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который хочет драться против россиянина, поблагодарил украинских военных за защиту нашего государства от российских захватчиков.

В своем Instagram боксер опубликовал видео в stories, в котором сказал, что о защитниках Украины нужно говорить ежедневно.

«Хочу выразить слова благодарности украинским военным и всем силам национального сопротивления. Вы — наши герои, о вас стоит говорить каждый день».

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Также Гвоздик поблагодарил Максима Донца, который является охранником президента Украины Владимира Зеленского.

«Передаю слова благодарности Максиму Донцу. Знаю, Максим любит бокс и поддерживает боксеров, а боксеры поддерживают его. Вместе к победе», — сказал Гвоздик.

Фото: Instagram: alex_gvozdyk

Напомним, что украинский боксер недавно высказался о полномасштабном вторжении России в Украину.

Ранее сообщалось, что Гвоздик назвал причину, почему Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.