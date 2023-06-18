«Их немедленно нужно забанить». Известный украинский боксер поддержал отстранение российских спортсменов от международных соревнований 18 июня, 12:56 Александр Гвоздик (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который недавно высказался о полномасштабном вторжении, поделился мыслями о российских спортсменах, которые поддерживают страну-агрессора.

В комментарии Pro Box TV Гвоздик заявил, что отстранение россиян от соревнований является хорошей идеей.

«Посмотрите, что происходит в Украине — там гибнет очень много людей. Весь мир поддерживает Украину и эту борьбу против терроризма, некоторые их методы хороши.

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Если они смогут забанить российских спортсменов и не дать им получить те медали, которые являются престижными для страны, то этот способ может быть хорошим. Но это очень сложный вопрос".

Также боксер сказал, что понимает спортсменов, однако из-за того, что они поддерживают Россию, их нужно не допускать к соревнованиям.

«Я понимаю спортсменов, но многие из них поддерживают свою страну. Те, кто поддерживает Россию и действия ее правительства, для меня не крутые. Их надо отстранить. Делать это или нет — это вопрос к тем, кто принимает решение», — сказал Гвоздик.

Напоминаем, что Александр Гвоздик стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что украинский боксер назвал имя своего следующего соперника.