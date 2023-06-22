Знаменитый украинский боксер оригинально выпрашивает бой у россиянина

22 июня, 11:25
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Александр Гвоздик в Киеве осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Александр Гвоздик в Киеве осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик хочет провести поединок против чемпиона WBA россиянина Дмитрия Бивола.

В соцсетях Гвоздик опубликовал фотографию с церемонии награждения Универсиады-2013 в Казани. Тогда украинец одержал победу в весовой категории до 81 кг, в финале победив Бивола.

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«Бивол, какое досадное поражение. Хочешь реванш?» — написал Гвоздик в соцсетях.

Instagram
Фото: Instagram

Интересно, что недавно Гвоздик поддержал отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Однако сам уже довольно давно выпрашивает бои с ними.

Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC, однако в 2019 году проиграл техническим нокаутом титул россиянину Артуру Бетербиеву.

Свой последний поединок 36-летний Гвоздик провел в мае этого года, когда досрочно победил Ричарда Болотника из Латвии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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