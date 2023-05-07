Рефери остановил избиение: Гвоздик уверенно нокаутировал Болотника — видео

7 мая, 09:52
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Александр Гвоздик (Фото:alex_gvozdyk)

Александр Гвоздик (Фото:alex_gvozdyk)

В Гвадалахаре завершился боксерский вечер, где в главном бою Сауль Альварес победил Джона Райдера. А вот в андеркарде на ринг вышел украинец Александр Гвоздик, который возобновил карьеру в этом году после трехлетнего перерыва.

Соперником Гвоздика был Ричард Болотник из Латвии.

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Конкурентного боя не вышло. Гвоздик контролировал ход поединка, наносил много ударов. Попытки контратаковать у Болотника проваливались.

Видео дня

Все закончилось в шестом раунде. Серия мощных ударов Гвоздика вынудила его соперника стать на колени. Рефери отсчитал нокдаун и остановил поединок. Победа Гвоздика техническим нокаутом.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1654995092783128576

Ранее мы писали, что украинец нокаутом одержал 15-ю победу в карьере.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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