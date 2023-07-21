«Он имеет право на выбор». Звездный украинский боксер высказался относительно позиции Василия Ломаченко 21 июля, 20:30 Александр Гвоздик в Киеве осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал неоднозначную позицию украинского боксера Василия Ломаченко.

В интервью FanDay Гвоздик заверил, что не одобряет то, что Ломаченко выбрал не ту сторону. Однако отметил, что Василий имеет право на выбор.

«Каждый делает свой выбор. Что такое правильное и неправильное — философский вопрос. Если спросить россиянина о Ломаченко, то почти каждый вам ответит, что это молчание — правильная позиция.

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Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему вести себя, а люди уже делают выводы. Я его позицию не одобряю", — сказал Гвоздик.

Отметим, что Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 сентября в аннедкарде поединка Сауль Альварес — Джермелл Чарло.

Ранее украинский боксер заявил, что будет голосовать за Александра Усика на президентских выборах.