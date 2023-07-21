«Он имеет право на выбор». Звездный украинский боксер высказался относительно позиции Василия Ломаченко
Александр Гвоздик в Киеве осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Instagram)
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал неоднозначную позицию украинского боксера Василия Ломаченко.
В интервью FanDay Гвоздик заверил, что не одобряет то, что Ломаченко выбрал не ту сторону. Однако отметил, что Василий имеет право на выбор.
«Каждый делает свой выбор. Что такое правильное и неправильное — философский вопрос. Если спросить россиянина о Ломаченко, то почти каждый вам ответит, что это молчание — правильная позиция.
Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему вести себя, а люди уже делают выводы. Я его позицию не одобряю", — сказал Гвоздик.
Отметим, что Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 сентября в аннедкарде поединка Сауль Альварес — Джермелл Чарло.
Ранее украинский боксер заявил, что будет голосовать за Александра Усика на президентских выборах.