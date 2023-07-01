Украинский боксер досрочно победил соперника и стал чемпионом Европейских игр — видео 1 июля, 22:24 Александр Хижняк уверенно победил в финале (Фото:НОК через Twitter)

Украинский боксер Александр Хижняк получил золотую медаль Европейских игр-2023 в весовой категории до 80 кг.

В финальном поединке Хижняк победил хорвата Габриэля Веочича.

Украинский боксер уверенно начал бой и сумел отправить хорвата в нокдаун, однако тот поднялся и продолжил бой.

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Затем Веочич еще раз оказался на помосте ринга, после чего рефери остановил бой, присудив победу Хижняку.



На счету Украины уже 20 золотых медалей на Европейских играх-2023.

Ранее сообщалось, что Хижняк получил олимпийскую лицензию.