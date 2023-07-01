Украинский боксер досрочно победил соперника и стал чемпионом Европейских игр — видео
Александр Хижняк уверенно победил в финале (Фото:НОК через Twitter)
Украинский боксер Александр Хижняк получил золотую медаль Европейских игр-2023 в весовой категории до 80 кг.
В финальном поединке Хижняк победил хорвата Габриэля Веочича.
Украинский боксер уверенно начал бой и сумел отправить хорвата в нокдаун, однако тот поднялся и продолжил бой.
Затем Веочич еще раз оказался на помосте ринга, после чего рефери остановил бой, присудив победу Хижняку.
На счету Украины уже 20 золотых медалей на Европейских играх-2023.
Ранее сообщалось, что Хижняк получил олимпийскую лицензию.