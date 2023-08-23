«Имею надежду в сердце». Промоутер Усика надеется, что украинец быстро вырубит Дюбуа — видео
Александр Усик (Фото:Instagram)
Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика поделился ожиданиями от поединка украинца против Даниэля Дюбуа.
В комментарии корреспондентке Tribuna.com Ирине Козюпе, которая посетила открытую тренировку Усика, Красюк заявил, что надеется, что Александр нокаутирует Дюбуа во втором раунде.
«Прогнозы не даю, но вот здесь в сердце надеюсь: Усик нокаутирует Дюбуа во втором раунде», — сказал Красюк.
Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.