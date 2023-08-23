«Имею надежду в сердце». Промоутер Усика надеется, что украинец быстро вырубит Дюбуа — видео

23 августа, 23:16
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Александр Усик (Фото:Instagram)

Александр Усик (Фото:Instagram)

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика поделился ожиданиями от поединка украинца против Даниэля Дюбуа.

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В комментарии корреспондентке Tribuna.com Ирине Козюпе, которая посетила открытую тренировку Усика, Красюк заявил, что надеется, что Александр нокаутирует Дюбуа во втором раунде.

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«Прогнозы не даю, но вот здесь в сердце надеюсь: Усик нокаутирует Дюбуа во втором раунде», — сказал Красюк.

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Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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