«Я был противником боя с Дюбуа»: промоутер Красюк объяснил, почему внезапно покинул Усика после 12 лет сотрудничества

Функционер признался, что был не согласен с решением боксера провести реванш против Даниэля Дюбуа, который завершился победой украинца нокаутом. По мнению промоутера, Усик рисковал своими достижениями.

«Это я завершил это сотрудничество. Я написал ему письмо. Не е-мейлом, не по телефону, а физическое письмо. Не скажу [о чем было письмо]. Ну, оно на то и было письмо — личное, индивидуальное. Это же трушная история, она же не базируется просто на контрактах.

Наш контракт закончился перед боем с Джошуа. То есть в 2021 году фактически он подошел к концу. И все, что мы работали, работали «на братском». Никто никому ничего не должен был, и никто ни перед кем не имел никаких обязанностей. Он нуждался в моей работе, я нуждался в нем как в спортсмене. И мы достаточно неплохую работу провели за это время. А дальше оно дошло до завершения.

Если уж руку на сердце положить, я был противником этого боя с Дюбуа. На тот момент он (Усик) достиг всего, что можно. Заработал всего, что только можно было заработать. Тот поединок даже приблизительно не приносил ему средств, сколько он заработал с Фьюри в первом, во втором, сколько он заработал с Джошуа. Во-вторых, риск с Дюбуа был высок и неоправдан.

Дюбуа — бегемот, молодой парень, квадратный, с бетонной головой. Ты выходишь и от любого удара, если его пропустил, можешь упасть — и вся твоя карьера, все, что ты выстраивал эти 12 лет, идет коту под хвост. А ради чего? Ради каких-то там 10 миллионов долларов? Да нет, этого не стоит делать", — заявил Красюк на Ютуб канале Okay Eva.

В то же время Красюк признался, что также он не хотел нести ответственность за результат, ведь изначально был против реванша Усик — Дюбуа.

«Были люди, которые заинтересованы были в том, чтобы «доить». Ну, надо же за что-то там бутерброды покупать. Им надо был этот поединок.

Во-вторых, я уже не влиял на историю. Не принимал решения, а ответственность бы разделял в любом случае. Зачем мне нести ответственность за решение, к которому я даже отношения не имею? Более того, я являюсь антагонистом этого решения.

И поэтому решил, так и скажу: Саню, сейчас вот в команде происходит такая история, то есть я не в русле команды. Если буду там сейчас, буду против течения — это будет мешать тебе тренироваться, организовываться и достигать твоих целей. Почему должен быть там, если я все время работал на то, чтобы ты достиг результата?

Ему так и написал: Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным вскоре", — добавил Красюк.

Отметим, что Красюк и Усик прекратили сотрудничество за месяц перед реваншем украинца против Дюбуа. За 12 лет промоутер помог боксеру стать чемпионом мира WBO в первом тяжелом весе, был абсолютом в крузервейте и собрал все пояса в королевском дивизионе.

