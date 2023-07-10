Обманщик и тамада. Промоутер Усика призвал лишить Фьюри чемпионского пояса 10 июля, 19:35 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри следует лишить пояса.

Функционер считает, что британский боксер должен лишиться титула, если проведет поединок со звездой ММА Фрэнсисом Нганну.

«Бой? Вы называете это боем? Это выступление, показательный поединок, а не бой. Бой — это когда на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Вот тогда это бой. Когда ты дерешься с Нганну, ты зарабатываешь деньги и развлекаешь публику. Вот и все.

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В действительности Фьюри не нарушает правила WBC. Но чисто со спортивной точки зрения его нужно лишить титула, потому что он так долго простаивает. И он обманывает людей, анонсируя бои, которые не состоятся", — сказал Красюк в интервью Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри отказался жертвовать деньги Украине.