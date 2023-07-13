«Дюбуа — здоровый лось». Промоутер Александра Усика назвал преимущества британца в бою с украинцем 13 июля, 08:49 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Красюк оценил навыки Даниэля Дюбуа, с которым Усик проведет поединок 26 августа.

Красюк в комментарии Luckypunch.net назвал главные преимущества и недостатки британца, которые могут повлиять на его бой с чемпионом.

«Насколько Дюбуа конкурентный соперник для Усика? Да реально конкурентный. Во-первых, здоровый лось. Во-вторых, ему 25 лет. В-третьих, плюха у него мама не горюй.

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Если объективно, техника — ну нет, он уступает технически. Опыт — уступает тоже. Антропометрия — нет, он не уступает ни в коем случае. Удар — это его преимущество. Умеет ли он боксировать? Да, умеет. Умеет ли он держать удар? Да, умеет, он это показал в поединке с Джойсом. Умеет ли он наносить удары? Так же в бою с Джойсом доказал, что может это делать. Он выигрывал поединок до определенного момента", — сказал Красюк.

Напоминаем, что бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Также боксеры уже провели первую битву взглядов.

Ранее промоутер Александр Красюк назвал новую потенциальную дату боя Усик — Фьюри.