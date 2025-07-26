«Это сработало»: Усик удивил тренера Дюбуа во время боя на Уэмбли

Дон Чарльз, тренер экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−3, 21 KO) рассказал, что его удивило в поединке своего подопечного против абсолютного чемпиона Александра Усика (24−0, 15 КО).

«Он [Усик] был более агрессивным, чем обычно. Его подход был агрессивным, и это сработало.

Мы на самом деле готовились к любым неожиданностям. Он [Усик] знал, что мы будем агрессивными, потому что Даниэль на протяжении всех пресс-конференций говорил, что это будет хаос. Слово «хаос» было постоянным. Поэтому, очевидно, когда кто-то говорит вам: «Это будет хаос. Это будет хаос», то вы готовитесь. Поэтому он выступил довольно агрессивно", — сказал Чарльз для Ring Magazine.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усику выбрали следующего соперника. Сообщалось, что он рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира.