«Все смеялись надо мной»: бывший соперник Усика назвал единственного боксера, который может победить украинца

7 октября, 09:38
Александр Усик может провести бой против Мозеса Итаумы (Фото: Александр Усик via Instagram)

Александр Усик может провести бой против Мозеса Итаумы (Фото: Александр Усик via Instagram)

Тони Беллью высказался по поводу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Британец признался, что не хотел бы увидеть поражение украинца.

«Надеюсь, Усик уйдет с высоко поднятой головой. Не хотелось бы, чтобы время победило этого парня. Все смеялись надо мной, когда я говорил, что он победит Фьюри не один, а два раза. Он совершенно на другом уровне».

Беллью считает, что Мозес Итаума является единственным боксером, который может победить Усика.

«Единственный соперник, который может создать ему проблемы, но четко, понятно, что не сейчас, — это Мозес Итаума. Он единственный боец, в которого я верю. Но сейчас нельзя ставить его с Усиком. Он пока не проходил больше шести раундов», — сказал Беллью для Froch On Fighting.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тони Белью Мозес Итаума

