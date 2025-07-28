«Не могут этого понять». Леннокс Льюис знает секрет победы над Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями об украинском боксере Александре Усике.

Британец поражен успехами Усика, но уверен, что нашел бы ключ к победе над ним.

«Он выдающийся, по-настоящему великий боксер. Он делает все правильно, он умный, хорошо двигается и бьет. Он разбирается с тобой еще до боя.

Реклама

Все британские ребята (Фьюри, Джошуа и Дюбуа — прим.) имели по две попытки, но все равно не смогли его победить. Я смотрел и думал: «Я знаю, как бы готовился к бою, чтобы победить Александра Усика».

Александр Усик прекрасно двигается, поэтому и ты должен быть замечательным в движении, быть легким на ногах. А эти ребята не могут этого понять", — цитирует Льюиса The Sun.

Напомним, 19 июля Александр Усик снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

Сообщалось, что Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира — один его пояс могут забрать.