«Не могут этого понять». Леннокс Льюис знает секрет победы над Усиком

28 июля, 16:42
Поделиться:
Леннокс Льюис (Фото: Boxing News)

Леннокс Льюис (Фото: Boxing News)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями об украинском боксере Александре Усике.

Читайте также:
«Нет смысла»: экс-чемпион мира рассказал, с кем Усику не стоит драться

Британец поражен успехами Усика, но уверен, что нашел бы ключ к победе над ним.

«Он выдающийся, по-настоящему великий боксер. Он делает все правильно, он умный, хорошо двигается и бьет. Он разбирается с тобой еще до боя.

Реклама

Все британские ребята (Фьюри, Джошуа и Дюбуа — прим.) имели по две попытки, но все равно не смогли его победить. Я смотрел и думал: «Я знаю, как бы готовился к бою, чтобы победить Александра Усика».

Александр Усик прекрасно двигается, поэтому и ты должен быть замечательным в движении, быть легким на ногах. А эти ребята не могут этого понять", — цитирует Льюиса The Sun.

Читайте также:
«Достиг всего»: катмен Усика объяснил, почему украинец должен завершить карьеру

Напомним, 19 июля Александр Усик снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&ab_channel=DAZNBoxing

Сообщалось, что Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира — один его пояс могут забрать.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Бокс Леннокс Льюис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies