«Его послужной список короткий»: американский эксперт заявил, что Усика переоценивают как супертяжа

Американский телеведущий считает, что украинец за карьеру одержал мало побед над выдающимися соперниками.

«Усика со временем начали переоценивать как чемпиона в супертяжелом весе, но недооценивать как бойца pound-4-pound, то есть в целом в масштабах всех весовых категорий. Он один из лучших боксеров независимо от весовой категории за всю историю.

Но если говорить именно о супертяжелом весе, то его послужной список, хоть и очень качественный, все же немного короткий. Он не победил, скажем, десятерых топовых супертяжей, да? И даже для места Усика в истории, когда мы потом будем оглядываться на его карьеру, там будет: «Да, он дважды победил Фьюри, дважды победил Джошуа».

И вот Паркер будет одним из тех боксеров, чье имя вспомнят в списке. Даже если Усик его победит, все равно останется вопрос: «А кого еще он побил?» И мы скажем: «Ну вот, Джошуа побеждал Джозефа Паркера». То есть Паркер будет фигурой, которой подкрепляют послужной список других чемпионов.

Когда вспоминаешь таких, как Мухаммед Али, дело не только в том, что он побеждал Фрейзера, Формана, Лайла или Нортона. Он дрался с Джерри Куарри, Оскаром Бонавеной, Роном Лайлом, Эрни Шейверсом, Генри Купером, Дагом Джонсом — с множеством сильных соперников", — цитирует Келлермана Ready to Fight.

Напомним, Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл 24 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

