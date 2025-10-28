«Крепкий, как сталь»: Чисора назвал непобежденного боксера, которому не стоит драться с Усиком

28 октября, 12:39
Александр Усик и Дерек Чисора после боя в 2020 году (Фото: twitter.com/MatchroomBoxing)

Британский супертяжеловес Дерек Чисора считает, что у его земляка Фабио Уордли (20−0−1, 19 КО) нет шансов в бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24−0, 15 КО).

Чисора посоветовал Уордли попробовать свои силы против другого британца Даниэля Дюбуа, который в июле проиграл Усику нокаутом.

«Я знал, что Фабио Уордли крепкий, как сталь. Когда я спарринговал с ним, бил его, он постоянно возвращался.

Но он не сможет победить Усика. Пусть дерется с Даниэлем [Дюбуа]", — сказал Чисора в интервью BoxNation.

Напомним, Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года, тогда украинец победил единогласным решением судей.

25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.

https://www.youtube.com/watch?v=eCNBEHHiHQc

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.

