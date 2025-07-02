«Освободит ли титулы?»: брат Тайсона Фьюри рассказал, что сделает Усик после реванша с Дюбуа

2 июля, 17:56
Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Британский супертяж Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, высказался о будущем чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23−0, 14 КО).

По словам Фьюри, украинский чемпион освободит пояса после реванша с Даниэлем Дюбуа.

«Освободит ли титулы? Да, это 100%. Я не вижу, как он будет побеждать одних и тех же людей снова и снова.

Не знаю, какой у него может быть еще другой выход после этого боя", — сказал британец для Seconds Out.

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Хьюи назвал победителя реванша Усик — Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

