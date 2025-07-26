«По-человечески поддержать его». Усик рассказал, что посоветовал Дюбуа сразу после нокаута

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил свой разговор с Даниэлем Дюбуа после поединка на Уэмбли.

Одолев британца, Усик подошел к нему и посоветовал двигаться дальше.

«Что именно я сказал? „У тебя есть шанс завоевать еще пояс — после того, как я уйду“ (смеется). Парень получил панча-Ивана и расстроился — хотелось как-то по-человечески поддержать его», — цитирует Усика Ready to Fight.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Он обладатель четырех основных поясов в супертяжелом весе: WBC, WBA, IBF, WBO.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа в августе 2023 года завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Рой Джонс назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика.