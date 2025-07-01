Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Хьюи Фьюри оценил реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа .

Двоюродный брат Тайсона Фьюри считает, что украинский боксер во второй раз победит британца.

«Я не думаю, что Дюбуа может что-то сделать по-другому, потому что я считаю, Усик его раскусил. Это будет повтор.

Есть шанс у Дюбуа? Нет, если он быстро начнет, то он быстрее будет потрясен. Считаю, что это будет легкая ночь для Усика", — сказал Хьюи для Seconds Out.

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее в команде Усика объяснили, почему украинец победит Дюбуа в реванше.