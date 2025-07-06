«Нокаутирует ударом по корпусу»: известный британец рассказал, как завершится супербой Усик — Дюбуа

6 июля, 11:49
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш в Лондоне (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш в Лондоне (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Боксер супертяжелого веса Джонни Фишер (13−1, 11 KO) прокомментировал предстоящий бой чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО) против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Фишер, который был спарринг-партнером британца, верит, что Дюбуа сможет победить нокаутом.

«Я на стороне Дюбуа. Этот парень бьет очень жестко. Он много раз потрясал меня до костей, даже в своих огромных 20-унционных перчатках. Его удары — просто невероятные. Он действительно обладает нереальной силой.

Под руководством Дона Чарльза это уже видно — в боях против Джаррелла Миллера, Филиппа Хрговича. Похоже, он действительно вышел на новый уровень. И он даст Усику адский бой и заставит попотеть за каждый доллар. И, конечно, как сторонник британских боксеров, я полностью на его стороне. Но победить Усика будет невероятно сложно".

Джонни признал, что Дюбуа является самым сильным панчером, с которым ему приходилось быть в спаррингах.

«Дюбуа — самый сильный панчер? В спаррингах — да, безусловно. На другом уровне по сравнению со всеми. Его джеб — это как электрошок, когда попадает в кожу. Я чувствовал, как он пробегался по позвоночнику».

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли / Reuters/Matthew Childs
Фото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли / Reuters/Matthew Childs

Фишер прогнозирует победу Даниэля в реванше с Усиком.

«Победа Дюбуа. Нокаут ударом по корпусу… Пусть будет так.

В каком раунде? Я всегда ошибаюсь. Поэтому скажу так: это будет либо первый раунд, либо любой из других — до двенадцатого", — сказал Фишер в интервью talkSPORT Boxing.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Европы назвал боксера, который победит Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

