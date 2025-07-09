Александр Усик и Даниэль Дюбуа на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Эксперт считает, что британец постарается уничтожить украинца, однако Александр все равно победит.

«Я думаю, что у Дюбуа сейчас хорошие шансы, поскольку он в отличной форме. Он выйдет и постарается пройтись катком по Усику.

Но если только Усик внезапно не состарится за ночь, я не вижу, чтобы он мог оступиться.

Это хороший поединок, на ринг выйдут два сильных чемпиона, и я с нетерпением жду его", — приводит слова тренера Boxing News.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

