«Постарается пройтись катком»: тренер предсказал судьбу реванша Усик — Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
Эксперт считает, что британец постарается уничтожить украинца, однако Александр все равно победит.
«Я думаю, что у Дюбуа сейчас хорошие шансы, поскольку он в отличной форме. Он выйдет и постарается пройтись катком по Усику.
Но если только Усик внезапно не состарится за ночь, я не вижу, чтобы он мог оступиться.
Это хороший поединок, на ринг выйдут два сильных чемпиона, и я с нетерпением жду его", — приводит слова тренера Boxing News.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
