Супертяжеловес Фабио Уордли (19−0−1, 18 КО) поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

По словам Уордли, он почти всегда поддерживает британцев, однако в этом бою ставит на победу украинца.

«Мне очень трудно ставить против Усика. В девяти случаях из десяти я ставлю на британца, я всегда хочу видеть победу британца, я всегда хочу, чтобы пояса вернулись на родину.

Но учитывая форму Александра, то, как он работает, он кажется просто непобедимым на данный момент.

Он как будто выполняет какую-то миссию, которую ничто не может остановить или сорвать. Так что так или иначе, я думаю, он всегда найдет нужный путь", — приводит слова Уордли Sky Sports.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.