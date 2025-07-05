«Действительно давал жару»: легендарный Дэвид Хэй назвал боксера, который победит Усика

Известный боксер, который в свое время проиграл титульный бой Владимиру Кличко, считает, что у британца есть шанс победить, если он будет брать пример с Дерека Чисоры.

«В первом бою у Дюбуа была возможность победить, но кроме того удара ниже пояса или удара в район граничной линии, который имел какой-то эффект, особо ничего и не было. Он был слишком уважителен, он держался на слишком дальней дистанции.

Бой Даниэля против Джошуа сильно отличался. Там он навязал себя, прессинговал, действительно давал жару, потому что он большой, сильный и жесткий боец и имеет отличную держалку. У него есть все составляющие, и он был способен применить это на Джошуа и показать, насколько он хорош.

Если он выйдет на бой с Усиком с таким же настроем, как Чисора… Дерек показывал ему уважение, но когда они сокращали дистанцию, он давал ему жару. У Чисоры был лучший бой против Усика среди всех остальных, потому что он сближался и работал на ближней. Если Дюбуа действительно сможет навязать себя и не вовлекаться в боксерский поединок, то у него есть шанс", — приводит слова Хэя talkSPORT.

В ноябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей (117−112, 115−113, 115−113).

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

