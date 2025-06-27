«Не буду удивлен»: хорватский гигант назвал фаворита реванша Усик — Дюбуа

27 июня, 16:43
Поделиться:
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мнением по поводу боя за титул абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Читайте также:
«У меня было много проблем». Боксер, бросивший вызов Усику, хотел завершить карьеру и обращался к психологу

Хргович считает украинца фаворитом реванша, однако британец все равно претендует на победу.

«Я думаю, это совсем другой бой, чем был первый. В первом поединке Дюбуа был деклассирован, а теперь я считаю, он точно другой боец. У него было три отличные победы, и его уверенность сейчас намного лучше, намного выше. Он сделал что-то со своей стойкой. Я не знаю что, но его стойка лучше.

Реклама

Дюбуа совсем другой боец, и я ожидаю совсем другой бой, причем более тяжелый поединок для Усика, чем в первый раз. У меня небольшой фаворит все еще Усик, но я не буду удивлен, если Дюбуа выиграет.

Я знаю, что вы, ребята, британцы, сделаете все, чтобы помочь Даниэлю выиграть реванш. Если это будет близкий бой, то я думаю, что это будет лучше для Дюбуа. Это будет отличный бой и более тяжелый для Усика, чем первый поединок", — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Читайте также:
Усик определился с новым промоутером — раскрыто название компании

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Напомним, что Дюбуа пригрозил Усику разгромом в реванше и раскрыл свою тактику на бой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Филип Хргович

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies