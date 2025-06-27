Хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мнением по поводу боя за титул абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Хргович считает украинца фаворитом реванша, однако британец все равно претендует на победу.

«Я думаю, это совсем другой бой, чем был первый. В первом поединке Дюбуа был деклассирован, а теперь я считаю, он точно другой боец. У него было три отличные победы, и его уверенность сейчас намного лучше, намного выше. Он сделал что-то со своей стойкой. Я не знаю что, но его стойка лучше.

Дюбуа совсем другой боец, и я ожидаю совсем другой бой, причем более тяжелый поединок для Усика, чем в первый раз. У меня небольшой фаворит все еще Усик, но я не буду удивлен, если Дюбуа выиграет.

Я знаю, что вы, ребята, британцы, сделаете все, чтобы помочь Даниэлю выиграть реванш. Если это будет близкий бой, то я думаю, что это будет лучше для Дюбуа. Это будет отличный бой и более тяжелый для Усика, чем первый поединок", — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Напомним, что Дюбуа пригрозил Усику разгромом в реванше и раскрыл свою тактику на бой.