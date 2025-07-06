«Сложный выбор»: бывший соперник Кличко предсказал победителя реванша Усик — Дюбуа

6 июля, 10:39
Поделиться:
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением о предстоящем реванше Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

Читайте также:
«Он уже делал ему больно»: Фьюри рассказал Дюбуа, как победить Усика в реванше

По словам знаменитого американца, украинский боксер снова победит британца.

«Сложный бой, но я выберу Усика. Да, я выберу Александра», — сказал Бриггс для iFL TV.

В 2010 году Бриггс дрался с Виталием Кличко, уступив украинцу единогласным решением судей. Американский боксер провел последний поединок в 2016 году, когда нокаутировал в первом раунде аргентинца Эмилио Сарате.

Реклама

Читайте также:
«Это никому не интересно»: промоутер Джошуа назвал боксера, с которым Усик не должен проводить бой

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Европы назвал боксера, который победит Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Шеннон Бриггс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X