Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением о предстоящем реванше Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

По словам знаменитого американца, украинский боксер снова победит британца.

«Сложный бой, но я выберу Усика. Да, я выберу Александра», — сказал Бриггс для iFL TV.

В 2010 году Бриггс дрался с Виталием Кличко, уступив украинцу единогласным решением судей. Американский боксер провел последний поединок в 2016 году, когда нокаутировал в первом раунде аргентинца Эмилио Сарате.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Европы назвал боксера, который победит Усика.