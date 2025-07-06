«Сложный выбор»: бывший соперник Кличко предсказал победителя реванша Усик — Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением о предстоящем реванше Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
По словам знаменитого американца, украинский боксер снова победит британца.
«Сложный бой, но я выберу Усика. Да, я выберу Александра», — сказал Бриггс для iFL TV.
В 2010 году Бриггс дрался с Виталием Кличко, уступив украинцу единогласным решением судей. Американский боксер провел последний поединок в 2016 году, когда нокаутировал в первом раунде аргентинца Эмилио Сарате.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
