«Я видел, как он работает»: экс-чемпион Европы назвал боксера, который победит Усика

Бывший боксер Спенсер Оливер поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Эксперт, который становился чемпионом Европы в наилегчайшем весе, считает, что британец победит украинца и станет новым абсолютным чемпионом мира.

«Даниэль Дюбуа победит Александра Усика. Я знаю Дюбуа, видел, как он работает, и знаю, над чем они работают в тактическом плане.

В 2023 году они казались довольно далекими друг от друга, Усик тогда был на несколько лиг впереди Дюбуа. Но Усик не стал намного лучше после боя с Даниэлем. Нет признаков ухудшения, но Дюбуа — это другой человек с другим характером после того первого боя".

Спенсер отметил влияние на украинца двух поединков с Тайсоном Фьюри.

«Два боя с Фьюри добавили Усику много километров на счетчик, а Дюбуа с тех пор значительно улучшился физически и психологически. Это будет совсем другой бой, чем первый, я ставлю на Дюбуа», — приводит слова Оливера talkSPORT.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

