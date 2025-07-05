«Он уже делал ему больно»: Фьюри рассказал Дюбуа, как победить Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) поделился мнением о поединке обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО) и чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23−0, 14 КО).

«Цыганский король» призвал молодого британца нокаутировать украинца в реванше, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

«Нокаутируй его, потому что… Но я бы так не сказал, потому что это бой в Англии и это его шоу. Так что просто сделай все, что можешь. Вот и все. Все, что можешь.

Ранее Дюбуа сделал ему больно, когда ударом в корпус сбил его с ног. Так что, возможно, он сможет снова пробить тем же ударом в корпус", — сказал Фьюри для Boxing King Media.

Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли.

Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка, после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Ранее Фьюри заявлял, что готов возобновить карьеру ради третьего боя с Александром Усиком.