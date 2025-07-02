Фьюри назвал главные качества Усика и Дюбуа перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Британский боксер считает, что украинец опытный боец, но ему будет противостоять молодость.

«Дюбуа — очень молодой и амбициозный боксер. Усик является опытным бойцом. Однако Александр провел два боя со мной, и это спорный вопрос, выиграл он их или нет, но он получил решение, и это все, что имеет значение», — приводит слова Тайсона Sky Sports.

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка, после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Отметим, что Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.