«Достиг всего»: катмен Усика объяснил, почему украинец должен завершить карьеру

Александр Усик этим летом во второй раз стал абсолютом (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Рас Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО), поделился мыслями о том, стоит ли боксеру из Украины продолжать драться на профессиональном ринге.

«Джозеф Паркер, как и Дюбуа, получил свое право на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе честным путем. Но мало что сделало бы меня счастливее, чем увидеть, как Александр завершает карьеру на самой вершине.

Александр снова выглядел великолепно против Дюбуа, и эгоистическая часть меня хочет, чтобы он продолжал боксировать, оставался частью нашей команды — он стал автором некоторых из самых ярких моментов в моей карьере.

Но как его друг я хотел бы, чтобы он ушел непобежденным, имея все четыре титула, еще до того, как какая-либо из боксерских организаций попытается испортить его наследие, отобрав у него один или несколько поясов.

Он заслуживает того, чтобы его помнили как одного из лучших. За 22 [24] поединка он достиг всего", — рассказал Анбер для Boxing Scene.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее WBO санкционировала бой Паркера и Усика.

Недавно мы писали, кто показал Александру удар Иван, которым он нокаутировал Дюбуа.