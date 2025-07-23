«Это будет убийство»: промоутер назвал бойца, с которым Усик не должен проводить боксерский поединок

23 июля, 16:35
Александр Усик может провести бой с Джейком Полом (Фото: instagram.com/usykaa)

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36−3, 24 KO), высказался о будущем абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24−0, 15 КО).

Хиггинс считает, что украинский боксер не должен проводить боксерский бой против ютубера и боксера Джейка Пола (12−1).

«Если Усик проведет с Полом настоящий боксерский поединок, это будет убийство, но юридически это не должно быть разрешено.

Паркер против Пола? Это глупость. Я думаю, что более вероятно, что Энтони Джошуа проведет поединок с Джейком. Джозеф хочет биться за титул чемпиона мира, ничего личного", — сказал промоутер для RNZ.

Напомним, что Пол призвал Усика провести бой по правилам ММА.

Ранее в команде украинца назвали идеальный вариант для боя с Джейком.

Редактор: Дмитрий Данец

