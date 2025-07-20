Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Ютубер и боксер Джейк Пол поздравил украинца с победой.

«Поздравляю одного из величайших супертяжеловесов всех времен — Усика — с грандиозной победой. Я очень уважаю тебя. Теперь давай проведем бой в ММА для всего мира», — написал Джейк на своей странице в X.

Реклама

Пол поднялся в ринг к Усику после его победы над Дюбуа и провел с Александром битву взглядов.

Congrats to one of the greatest heavyweights of all time @usykaa on a huge win. I respect you a lot. Now we do an MMA match for the world @MostVpromotions pic.twitter.com/1MgsKyG13z — Jake Paul (@jakepaul) July 19, 2025

Напомним, что Джейк Пол в своей карьере побеждал легендарного Майка Тайсона.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.