«Давай проведем бой в ММА»: Усик провел битву взглядов с обидчиком Майка Тайсона — видео
Джейк Пол поднялся в ринг к Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Ютубер и боксер Джейк Пол поздравил украинца с победой.
«Поздравляю одного из величайших супертяжеловесов всех времен — Усика — с грандиозной победой. Я очень уважаю тебя. Теперь давай проведем бой в ММА для всего мира», — написал Джейк на своей странице в X.
Пол поднялся в ринг к Усику после его победы над Дюбуа и провел с Александром битву взглядов.
Напомним, что Джейк Пол в своей карьере побеждал легендарного Майка Тайсона.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.