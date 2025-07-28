«Нет смысла»: экс-чемпион мира рассказал, с кем Усику не стоит драться

Бывший чемпион мира в среднем весе Джордж Гроувз поражен тем, что Александр Усик снова победил Даниэля Дюбуа и стал абсолютом в хевивейте.

«У украинцев немного другой образ мышления, не так ли? Я думаю, у Кличко была замечательная дисциплина, и Усик, безусловно, такой же. Какое-то время существовало правило, что не обязательно жить и дышать боксом с ранних лет. Эта эра Усика почти закончилась. Потому что он победил всех этих ребят. Он победил их, вернулся, составил новый план, чтобы снова победить», — рассказал Джордж в интервью для Escapist Magazin.

Реклама

Также Гроувз кратко объяснил, почему не хочет видеть третий поединок между украинцем и британцем Тайсоном Фьюри.

«Хочу ли я снова увидеть бой Усика против Фьюри? Нет. В этом бою нет смысла», — ответил Джордж.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух поражений от Усика, однако этим летом вызвал Александра на трилогию.

Ранее Тайсон отреагировал на победу нокаутом украинца в реванше с Дюбуа.

А также расхвалил Усика и стал на защиту Даниэля.