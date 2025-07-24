«Я не думаю, что это реально»: эксперт рассказал, как завершится следующий бой Усика

24 июля, 20:41
Поделиться:
Александр Усик должен провести бой против Джозефа Паркера (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик должен провести бой против Джозефа Паркера (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о потенциальном поединке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика против Джозефа Паркера.

Читайте также:
«Только один человек может его побить»: Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа — видео

Фроч считает, что Джозеф заслужил на бой с украинцем, однако у него нет шанса на победу.

«Паркер сделал все, что от него требовалось, чтобы сейчас гарантировать себе бой с Усиком, но вы бы дали ему шанс? Это был бы интересный бой: достаточно быстрые руки, высокий воркрейт. Но давайте не забывать, кому уже проигрывал Паркер.

Реклама

Он проиграл Диллиану Уайту несколько лет назад, его побеждали люди, которые в действительности не годятся Усику в подметки. И я не критикую Джозефа Паркера. Я считаю, что если кто-то заслуживает бой с Усиком, так это он. Он заслуживает свой чек. Но кто-то искренне дает Паркеру шансы против Усика? Потому что я — нет. Я не думаю, что это реально", — цитирует Фроча Seconds Out.

Читайте также:
«Я не хочу видеть этот бой»: экс-тренер Майка Тайсона назвал боксера, с которым Усик не должен драться

Джозеф в последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Он стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO и обязательным соперником на титульный поединок.

Напомним, что WBO обязала Усика провести поединок против Паркера.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Джозеф Паркер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies