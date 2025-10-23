«Это просто смешно»: непобежденный британец ответил на слова эксперта о переоцененности Усика

Британец ответил на слова американского эксперта Макса Келлермана, который считает украинца переоцененным боксером.

«Это просто смешно. Его нельзя переоценить. Я прослушал небольшой фрагмент того видео, он там перечислял бойцов, которых побеждали другие великие боксеры. И я не думаю, что можно сравнивать их, потому что это разные периоды времени. Это разные поколения.

Также эксперт говорит это так, будто Усик завершил карьеру несколько лет назад. Будто ему больше нечего делать или не осталось других возможностей в карьере. Я думаю, что немного рано говорить, что его карьера в хэвивейте переоценена, потому что Усик победил всех топов дивизиона. Для него не осталось никого, и он сделал все очень убедительно, причем дважды", — сказал Фабио для Daily Mail Boxing.

Отметим, что американский телеведущий считает, что украинец за карьеру одержал мало побед над выдающимися соперниками.

Напомним, Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл 24 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

