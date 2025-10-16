«Меня засыпало ударами со всех сторон»: непобежденный британец вспомнил спарринги с Усиком

Британец вспомнил 2018 год, когда украинец пригласил его в качестве спарринг-партнера.

«Это был октябрь 2018-го. Тогда я был еще новичком, очевидно, еще очень много учился своему делу. Спарринг с ним был замечательным с точки зрения обучения, но в то же время меня буквально засыпало ударами со всех сторон. Он тогда был отличным, и сейчас он тоже замечательный».

Уордли рассказал, чему научился в лагере украинского боксера.

«Было много чего взять себе, но на раннем этапе моей карьеры самым большим уроком для меня было то, как структурировать не столько тренировочный лагерь, сколько спарринговую неделю или день в плане спарринга и подготовки. Что он делал до спарринга, что делал после. Именно такие вещи я перенимал у него на том этапе», — приводит слова Уордли DAZN Boxing.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

