«Даю ему большой шанс»: британский супертяжеловес назвал фаворита реванша Усик — Дюбуа

11 июля, 16:39
Александр Усик и Даниэль Дюбуа на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Дэвид Аллен (24−7−2, 19 KO) высказался по поводу второго боя между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Аллен считает, что у британца есть шанс на победу, однако фаворитом является украинец.

«В первом бою был удар ниже пояса, это был удар не по правилам. Он попал и рефери сказал, что это был удар не по правилам. Усик бы все равно встал и выиграл бой, но сейчас для Дюбуа все начинается с новой страницы.

Усик будет противостоять совсем другому бойцу, чем тот, с которым он бился в прошлый раз, поэтому это интересный поединок. Я даю Дюбуа большой шанс, но Усик все равно должен быть главным фаворитом", — сказал Аллен для talkSPORT.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Про файлы cookies