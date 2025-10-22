«Отправляет в нокаут всех»: легенда бокса рассказал, когда Усик должен провести бой с новым Майком Тайсоном
Александр Усик должен провести бой с победителем боя Джозеф Паркер — Фабио Уордли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс похвалил британского проспекта хэвивейта Мозеса Итауму.
Легенда бокса, который проводил бой с Виталием Кличко, считает, что Итауме пока рано драться против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.
«Я в восторге от Итаумы. Это что-то новое. Он делает свое дело, отправляет в нокаут всех, кого ставят напротив него. Мы хотим увидеть больше — вот единственный нюанс.
Бой Итаумы с Усиком? Слишком рано для него, я бы хотел увидеть, как он делает шаг вперед, а затем проводит подобный поединок", — сказал Бриггс для FightHype.
Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.
В июле Усику нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Напомним, что в команде Усика назвали условие для поединка с новым Майком Тайсоном.