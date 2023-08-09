«Мы не занимаемся шапкозакидательством». Александр Усик готовится уничтожить Даниэля Дюбуа в чемпионском поединке 9 августа, 19:49 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей подготовке к бою против Даниэля Дюбуа.

В комментарии bokserorg Усик сказал, что продолжает плодотворно и тяжело работать, чтобы хорошо выглядеть на ринге против британского бойца.

«Я всегда готовлюсь к тяжелым поединкам. Как они проходят — мы видим уже после боя, но я всегда готовлюсь тяжело. У меня в лагере много спарринг-партнеров. У меня тяжелые ребята, и мы работаем, чтобы хорошо выглядеть в ринге.

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Конечно, проще получить титул, чем потом защищать, но мы делаем в своем лагере много работы. Мы не думаем о том, что у нас уже это есть, и мы довольны. Мы продолжаем плодотворно и тяжело работать и шапкозакидательством не занимаемся", — сказал Усик.

Недавно британский боксер Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от боя с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Напомним, что бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее легендарный Майк Тайсон сделал неожиданное признание, прогнозируя победителя поединка Усик — Дюбуа.