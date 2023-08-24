«Это лишь дополнительная мотивация». Александр Усик признался, для чего ему поединок против Тайсона Фьюри 24 августа, 10:27 Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Twitter)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик высказался относительно своего возможного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, об их бое с Фьюри будут говорить много лет, а пояс WBC — это лишь дополнительная мотивация, чтобы выйти на ринг с британцем.

«Фьюри — веселый парень. Я вообще не думаю о нем, мне просто нужно встретиться с ним в ринге.

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Мне нужен Фьюри, а пояс WBC — это лишь дополнительная мотивация, нам с ним просто надо подраться. Болельщики и люди будут говорить об этом противостоянии 20, 30, 40 лет. Нам нужен этот бой", — сказал Усик, передает BoxingScene.

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

А следующий бой Фьюри состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против звезды UFC Франсиса Нганну.

Ранее Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.