«Осталось два боя»: Усик объяснил, почему хочет завершить карьеру

Александр Усик этим летом попытается во второй раз стать абсолютом (Фото: instagram.com/usykaa)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик планирует повесить перчатки на гвоздь. В феврале 2025 года он сообщил, что сделает это после того, как проведет еще два боя.

Недавно в интервью на Ютуб канале Frank Warren’s Queensberry Promotions 38-летний украинец объяснил, что хочет больше времени проводить с семьей, а потому решил завершить карьеру.

Реклама

«Я сказал, что у меня осталось два боя, потому что у меня двое сыновей. Сейчас им 12 и 10 лет. Им и моей дочери нужен я. Я хочу посвятить время моей семье, моей жене. Я хочу жить с моей семьей постоянно, а не только иногда.

Шесть месяцев я тренируюсь, шесть месяцев провожу с семьей. Возможно, даже меньше — 4,5 месяца. Этого мало для моей семьи", — сказал Усик.

Отметим, что 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли пройдет реванш между Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Первый поединок между ними состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

Читайте на нашем сайте главные новости и факты о бое года — в режиме онлайн.