Усик хотел бы провести бой с Майком Тайсоном

14 мая, 12:11
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Усик и Тайсон (Фото:коллаж NV)

Усик и Тайсон (Фото:коллаж NV)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, с кем из великих боксеров он бы хотел провести бой, будь у него такая возможность.

Недавно Усик дал прозвище топовым бойцам супертяжелого дивизиона. А теперь выделил двоих легенд из прошлого, против кого ему было бы интересно выйти в ринг.

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«Первый — Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени очень техничный и с сильным ударом. Второй — Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником», — цитирует Усика VRinge.

Видео дня

Кстати, 56-летний Майк Тайсон в великолепной форме. Бывший чемпион мира провел мощную тренировку в ринге, чем вызвал восторг у фанатов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Майк Тайсон

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