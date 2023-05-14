Усик хотел бы провести бой с Майком Тайсоном 14 мая, 12:11 Усик и Тайсон (Фото:коллаж NV)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, с кем из великих боксеров он бы хотел провести бой, будь у него такая возможность.



Недавно Усик дал прозвище топовым бойцам супертяжелого дивизиона. А теперь выделил двоих легенд из прошлого, против кого ему было бы интересно выйти в ринг.

«Первый — Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени очень техничный и с сильным ударом. Второй — Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником», — цитирует Усика VRinge.

Видео дня

Кстати, 56-летний Майк Тайсон в великолепной форме. Бывший чемпион мира провел мощную тренировку в ринге, чем вызвал восторг у фанатов.