Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую битву взглядов — видео

10 июля, 14:16
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Битва взглядов Усика и Дюбуа (Фото:Скриншот)

Битва взглядов Усика и Дюбуа (Фото:Скриншот)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) и британец Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) впервые встретились взглядами перед боем.

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Украинский боксер своим хладнокровием во время дуэли заставил британца отвести взгляд в сторону.

https://twitter.com/BTSportBoxing/status/1678352213989638145

Напомним, что бой Усика против Дюбуа должен был состояться 12 августа 2023 года в польском Вроцлаве, однако дату перенесли на 26 августа.

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Известно, что Усик получит 75% от общей суммы за поединок — шесть миллионов долларов, Дюбуа соответственно может рассчитывать на 25% - два миллиона.

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Также недавно Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика, официально объявил о бое украинца против британца Даниэля Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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