«Он не дурак». Промоутер Дюбуа рассказал, как разрыв с Красюком повлияет на Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о прекращении сотрудничества чемпиона WBC, WBA и WBO Александра Усика с промоутером Александром Красюком.

По мнению Уоррена, это решение не станет препятствием во время подготовки Усика к реваншу с Дюбуа.

«Это ничего не значит. Я не вижу, как это может повлиять на Усика в этом бою.

Главная фигура в его лагере — это тренер Сергей [Лапин], поэтому не думаю, что что-то изменится в ежедневном тренировочном процессе. Его лагерь не зависит от Красюка, поэтому, как по мне, все останется, как было.

Соглашение на этот бой уже давно заключено, поэтому по этому поводу волноваться не стоит. Да, он был его промоутером, но когда в последний раз действительно продвигал его? Последние бои Усик проводил на чужих шоу. Красюк уже давно не был главным организатором его поединков.

Я не думаю, что эта новость хоть как-то повлияет на бой. Усику 37, он не дурак. Он здравомыслящий парень. И учитывая то, с чем им приходится иметь дело — бомбы падают на их страну — такой разрыв, пожалуй, вообще мелочь", — цитирует Уоррена The Ring.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.