«Он не дурак». Промоутер Дюбуа рассказал, как разрыв с Красюком повлияет на Усика

26 июня, 13:31
Поделиться:
Усик и Красюк работали вместе с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Усик и Красюк работали вместе с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о прекращении сотрудничества чемпиона WBC, WBA и WBO Александра Усика с промоутером Александром Красюком.

По мнению Уоррена, это решение не станет препятствием во время подготовки Усика к реваншу с Дюбуа.

Читайте также:
«Он как мой дедушка». Внук легендарного Али сделал комплимент Усику и вспомнил о войне в Украине

«Это ничего не значит. Я не вижу, как это может повлиять на Усика в этом бою.

Реклама

Главная фигура в его лагере — это тренер Сергей [Лапин], поэтому не думаю, что что-то изменится в ежедневном тренировочном процессе. Его лагерь не зависит от Красюка, поэтому, как по мне, все останется, как было.

Соглашение на этот бой уже давно заключено, поэтому по этому поводу волноваться не стоит. Да, он был его промоутером, но когда в последний раз действительно продвигал его? Последние бои Усик проводил на чужих шоу. Красюк уже давно не был главным организатором его поединков.

Я не думаю, что эта новость хоть как-то повлияет на бой. Усику 37, он не дурак. Он здравомыслящий парень. И учитывая то, с чем им приходится иметь дело — бомбы падают на их страну — такой разрыв, пожалуй, вообще мелочь", — цитирует Уоррена The Ring.

Читайте также:
«Сэкономит несколько миллионов»: эксперт назвал возможную причину конца сотрудничества Усика с промоутером

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Даниэль Дюбуа Александр Усик Александр Красюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies