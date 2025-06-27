«Все вокруг Усика завязывают»: эксперт назвал важный фактор для украинца перед реваншем с Дюбуа

Гроувз не сумел назвать фаворита боя.

«Сейчас я не уверен насчет поединка Усик — Дюбуа».

Эксперт сравнил украинца и британца перед вторым поединком.

«Дюбуа другой. Он прошел долгий путь. Сейчас он более уверенный в себе, стал более закаленным в этом спорте, получил опыт больших шоу, и у него был этот бой с Джошуа, где он был чемпионом мира и выходил на ринг вторым. Я имею в виду, он не был фаворитом, но вышел и сделал свою работу. Это дало ему большую уверенность.

Реклама

И сейчас все вещи происходят с Усиком. Его менеджер ушел на пенсию, его лучший друг Ломаченко завершил карьеру. Все вокруг него, кажется, завязывают, успокаиваются, оседают, финишируют. Тот ли у него настрой, и если так, то будет ли это немного опаснее для него? Или, возможно, ему посоветовали завязывать, а он сказал: «Вы можете завязывать, но я продолжу». Так что я думаю, что каждый раз, когда Усик будет боксировать, это может быть лучшее время победить его".

Гроувз вспомнил противостояния Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

«Время — это все. После двух поединков с Фьюри ты не станешь бойцом лучше. Он получил больше опыта, но бои были тяжелыми, не так ли? В его возрасте такие тяжелые бои, наверное, оставляют частицу тебя в ринге. Дюбуа может победить его», — сказал Джордж для Pro Boxing Fans.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ранее промоутер Дюбуа рассказал, как разрыв с Красюком повлияет на Усика.