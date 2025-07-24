Усик на заслуженном месте в рейтинге лучших боксеров мира от ESPN

24 июля, 14:01
Поделиться:
Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Недавно был опубликован обновленный рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P) по версии ESPN.

После невероятной победы в Лондоне украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сохранил лидерство в рейтинге. Наш боксер продолжает опережать японца Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которые разместились в тройке.

Реклама

Кстати, свои позиции улучшили два американца — обладатель пояса WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся на седьмую строчку, а чемпион WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес теперь занимает пятое место.

Рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории (по версии ESPN):

(1) Александр Усик

(2) Наоя Иноуэ

(3) Теренс Кроуфорд

(4) Дмитрий Бивол

(6) Джесси Родригес

(5) Артур Бетербиев

(10) Шакур Стивенсон

(7) Сауль Альварес

(8) Дэвид Бенавидес

(9) Дзюнто Накатани

Отметим, что в скобках указано место в предыдущей версии рейтинга.

Читайте также:
Усик произнес мотивационную речь для детей, посетив тренировку сына в Испании — видео

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усику выбрали следующего соперника.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Александр Усик Бокс Рейтинг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies