Усик на заслуженном месте в рейтинге лучших боксеров мира от ESPN

Недавно был опубликован обновленный рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P) по версии ESPN.

После невероятной победы в Лондоне украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сохранил лидерство в рейтинге. Наш боксер продолжает опережать японца Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которые разместились в тройке.

Реклама

Кстати, свои позиции улучшили два американца — обладатель пояса WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся на седьмую строчку, а чемпион WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес теперь занимает пятое место.

Рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории ( по версии ESPN):

(1) Александр Усик

(2) Наоя Иноуэ

(3) Теренс Кроуфорд

(4) Дмитрий Бивол

(6) Джесси Родригес

(5) Артур Бетербиев

(10) Шакур Стивенсон

(7) Сауль Альварес

(8) Дэвид Бенавидес

(9) Дзюнто Накатани

Отметим, что в скобках указано место в предыдущей версии рейтинга.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усику выбрали следующего соперника.